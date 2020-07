Warszawa. Zmiany w kursowaniu tramwajów na Bródnie

Warszawa. Zmiany w dniach 27 lipca - 28 sierpnia

Zawieszenie kursowania tramwajów linii 25 i 41 zostaje utrzymane. Tramwaje linii 1 zostały skierowane do tymczasowego przystanku końcowego Poborzańska, a dla linii 3 i 4 zostały utrzymane trasy objazdowe wprowadzone 25 lipca:

Autobusy zastępczej linii Z-1 kursują na trasie ŻERAŃ WSCH. – RONDO ŻABA co 7,5 min w godzinach szczytu komunikacyjnego, co 10 min poza szczytem i co 15 min w dni świąteczne.