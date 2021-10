Warszawa. Zmieni się organizacja ruchu na Trakcie Brzeskim

Łączna długość realizowanego odcinka pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) a węzłem Lubelska to ok. 2,5 km. Trzypoziomowy węzeł będzie umożliwiał podróż we wszystkich kierunkach: na północ - w kierunku Marek (WOW) będzie przebiegał na poziomie +1 i będzie miał charakter drogi ekspresowej. Kierunek Warszawa - Mińsk Mazowiecki – Warszawa będzie przebiegał drogą dwukierunkową jednopasową w każdą stronę na poziomie -1. Na poziomie 0 zostanie wybudowane rondo z przejściami podziemnymi dla pieszych oraz rowerzystów.