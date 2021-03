Warszawa. Zmienia się miejsce punktu szczepień na Stadionie Narodowym

Zmieni się trasa linii 902, łączącej stację metra Stadion Narodowy i kolejową Warszawa Stadion z wejściem do szpitala tymczasowego dla pacjentów udających się na szczepienie. Autobusy pojadą ulicami: Sokolą, Targową, al. Zieleniecką, przez rondo J. Waszyngtona i al. Józefa Poniatowskiego na Wybrzeże Szczecińskie. Do przystanku Metro Stadion Narodowy wrócą ulicami Wybrzeże Szczecińskie i Sokolą. Autobusy będą jeździły co 15 minut. Przejazd jest bezpłatny.