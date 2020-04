Warszawa. Zmyślił kradzież auta, chciał wyłudzić odszkodowanie

- Kiedy przyszedł do auta chwilę przed zgłoszeniem, okazało się, że go nie ma. Policjanci pojechali na miejsce, przeprowadzili oględziny, ustalili świadków, zabezpieczyli monitoringi i przyjęli od pokrzywdzonego zgłoszenie o utracie auta wycenionego na 25.000 zł. Na jego prośbę wystawili mu zaświadczeniu o przyjęciu kradzieży - mówi Koniuszy.

Najpierw do aresztu trafił właściciel samochodu, który przyznał się do tego, że zawiadomienie było fałszywe. Mężczyzna usłyszął zarzut zawiadomienia o nie popełnionym przestępstwie, składania fałszywych zeznań, a także spowodowania zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W trakcie realizacji czynności kryminalni zatrzymali jeszcze mechanika oraz jego syna. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty współudziału, za co mogą ponieść taka samą karę. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.