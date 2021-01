Warszawa. Znów wrze na mieście. Strajk Kobiet się nie uciszy

Po tym, jak w środę po południu Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską opublikował uzasadnienie do wyroku w sprawie aborcji, Strajk Kobiet wezwał do zamanifestowania społecznego niezadowoleni. Wyrok oznacza, że nawet ciężkie wady płodu nie będą przesłanką do zgody na dokonanie aborcji.