Warszawa. Zostali zaatakowani nożem. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło na warszawskim Mokotowie przy ul. Hańczy ok godz. 21. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, dwóch mężczyzn zostało zaatakowanych nożem. "Młodszy z raną ciętą trafił do szpitala, a drugi, pomimo wysiłku załogi karetki pogotowia, zmarł" - wyjaśnił policjant.