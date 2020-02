Warszawska policja walczy z piratami na drogach. Ruszyła nowa kampania

W czwartek stołeczna policja rozpoczęła nową akcję wymierzoną w piratów drogowych. Jej hasło to "Jak szybko, to nie na drodze".



Warszawscy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego będą publikować krótkie filmy. Bohaterem każdego z nich będzie znana osoba, która włączyła się do akcji.

Warszawscy policjanci przyznają, że pomysł na kampanię to inicjatywa funkcjonariuszy, którzy pracują w stołecznej grupie SPEED. To właśnie oni na co dzień, podczas swojej służby walczą z piratami drogowymi.