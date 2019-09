Warszawski ratusz: Liczba mieszkańców stolicy spada w weekendy o 10 proc.

Urząd miasta opublikował zaskakujące dane dotyczące liczby mieszkańców w Warszawie. Okazało się, że w dni wolne od pracy ze stolicy "ubywa" prawie 200 tysięcy mieszkańców.

Uśredniona liczba osób przebywających w Warszawie w tygodniu roboczym, czyli od poniedziałku do piątku, to 2,27 mln. Zawiera w sobie także mieszkańców podwarszawskich miejscowości, dojeżdżających codziennie do pracy w stolicy.