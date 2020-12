Warszawski sylwester 2020/21. Obywatelskie niesubordynacje. Szykują się imprezy "wyższej konieczności"

Wiadomo jednak, że policja zamierza kontrolować ulice w miastach i dbać o to, by w określonych godzinach znajdowały się na nich tylko osoby, których wyjście poza dom będzie miało uzasadnienie "zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".

Nie każdy ma palmę. Obywatele RP w obronie wolności

Obywatele RP wyjdą też na plac Wolności we Wrocławiu. Tłumaczą, że w stolicy Dolnego Śląska nie ma palmy, ale jest plac Wolności, którą to czują się w obowiązku bronić. Spotkają się więc pod prokuraturą na Podwalu, by - jak tłumaczą - znaleźć się w miejscu, które przypomina nazwą pragnienia Polaków w każdych czasach, szczególnie tych, w których "zuchwale i z naruszeniem procedur" ograniczono podstawowe prawo obywateli do przemieszczania się, wprowadzając "prawną uzurpację".