Aby wkręcić się do gry, wystarczy pobrać ze strony internetowej placówki kartę do gry, którą wypełniać będzie można podczas indywidualnego zwiedzania zoo. Takie formularze są też w punktach obsługi klienta. Jest ich pięć i dotyczą różnych zagadnień z zakresu zoogeografii, czyli kontynentów i specyficznych dla nich gatunków zwierząt.

Warszawskie ferie 2021. Do zoo wirtualnie i realnie. Zwierzaki zabierają w podróż

W grze terenowej będzie można wziąć udział od wtorku 5 stycznia do końca ferii, czyli do 17 stycznia. Warszawskie zoo jest otwarte dla zwiedzających codziennie od godziny 9, od poniedziałku do piątku do godziny 15.30, a w weekendy do godziny 16.