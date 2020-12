Warszawskie neony. Gazeciarz z Ruchu znów świeci

Gazeciarz zalśnił koło Teatru Polonia. Nie można było uroczyście, z asystą warszawiaków, odpalić go w środę po zmroku, bo pandemia nie pozwala się spotkać w większej grupie. Sympatyków warszawskich neonów jest sporo, więc chętnych do fetowania takiego święta byłoby wielu.

Powstał jednak film, który pokazuje, jak doszło do tego zdarzenia. O historii gazeciarza opowiadają Wiktor Jędrzejowski z Państwomiasto, Anna Brzezińska-Czerska z Neon-story i Jacek Hanak z pracowni neoniarskiej - oni odpowiadają za powrót neonowego człowieczka.

To już druga reanimacja neonu, stworzonego w latach 60. jako świetlna reklama sieci dystrybucyjnej Ruch. Nie był sam. - Czasem był to sam napis, czasem pojawiała się postać mężczyzny czytającego gazetę. Był w wielu miejscach, w różnych odmianach, w różnych ubrankach. Zadanie powierzono wielu projektantom, dając im pole do popisu - wyjaśnia Anna Brzezińska-Czerska.