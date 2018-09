Warszawskie podstawówki są przepełnione. Dzieci uczą się w szkołach do wieczora

Kilka dni temu rozpoczął się rok szkolny. Niestety, pojawiają się informację o przepełnionych podstawówka i braku wystarczającej ilości nauczycieli w warszawskich placówkach. Rodzice alarmują, że ich dzieci muszą spędzać czas w szkole do wieczora- podaje se.pl

„Klasa piąta np. nie dość, że ma 10 lekcji w ciągu dnia, to jeszcze dzieciaki kończą zajęcia o godz. 18. Dla mnie to nie są warunki do nauki. Zdarza się, że po dniu, kiedy lekcje trwają do wieczora, następnego dnia, dzieciaki muszą iść do szkoły na 7 rano – żali się pani Katarzyna, mama piątoklasisty ze szkoły na Mokotowie, podaje se.pl.