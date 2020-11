Warszawskie Zoo ma nowego mieszkańca. To myszojeleń

Osoby odwiedzające warszawski ogród zoologiczny mogą od kilku dni podziwiać niezwykle ciekawe stworzenie. Kanczyl jawajskim, zwany potocznie myszojeleniem– bo o nim mowa, należy do grupy najmniejszych ssaków na świecie. Waży on zaledwie maksymalnie do 2 kilogramów, a jego kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka.