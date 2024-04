WeNet i WebWave partnerami 3. edycji Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup

"Aktywność fizyczna oraz zdrowy tryb życia to bezcenne źródła dobrostanu, który w codziennym życiu jest bardzo ważny, ponieważ daje nam siłę do działania. W WeNet od zawsze wspieramy je szczególnie, i to nie tylko dlatego, że Robert Korzeniowski jest naszym ambasadorem. Udział w wydarzeniach sportowych aktywizujących miłośników chodu sportowego, w tym młode pokolenie, to dla nas czysta przyjemność i satysfakcja." – mówi Michał Wrzesiński, Chief Growth Officer w WeNet.