Wernisaż najlepszych prac uczestników i zwycięzców Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

– Niezwykle cieszy nas, że ubiegłoroczna edycja przyciągnęła rekordową liczbę ponad 500 uczestników. Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia wykonane profesjonalnymi sprzętami, jak i za pomocą smartfonów. Wystawa prezentowana w naszych kawiarniach to forma wyróżnienia nie tylko zwycięzców, ale również wyjątkowych prac pozostałych uczestników maratonu. Gorąco zapraszam do odwiedzania czterech kawiarni w Warszawie i zapoznania się z galerią niezwykłych kadrów. Nasi goście doceniają wizualne nawiązania do konkretnych lokalizacji w kawiarniach, dlatego pomyśleliśmy, że wystawa zdjęć wykonanych w Warszawie podczas naszego maratonu doskonale uzupełni ich wystrój. Każdego, kto pasjonuje się fotografią, zachęcam również do udziału w tegorocznej edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego. To niezwykła przygoda i możliwość zaprezentowania swoich umiejętności szerokiej publiczności – mówi Ewelina Karpińska, szefowa marketingu w Green Caffè Nero.