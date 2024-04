Westfield Good Festival – zadbaj o to, co najważniejsze dla Ciebie!

Ekologiczne kroki nie powinny ograniczać się jedynie do naszej szafy. W całym domu jest masa możliwości do wprowadzenia zmian, które korzystnie wpłyną środowisko i nasze bezpośrednie otoczenie (a często też na nasz budżet!). Od dokręcania kurków z wodą przez gaszenie świateł i wymianę żarówek na energooszczędne po absolutną podstawę podstaw, czyli segregowanie śmieci. W Westfield Mokotów będzie można odświeżyć sobie jego zasady (lub poznać je) w strefie marki IKEA, gdzie okaże się, że sortowanie śmieci może być… naprawdę dobrą zabawą! Gdy już dowiecie się, gdzie papiery, gdzie plastiki, a gdzie zmieszane, warto też pomyśleć o elektrośmieciach i przynieść je do punktu zbiórki w Westfield Arkadia. A jeśli planowaliście wreszcie poddać się szałowi na "rośliniarstwo" – zachwyci was akcja "Zielony weteran", w ramach której każdy może przygarnąć rośliny, którym lokalna pracownia Florabo dała drugie życie. Chcąc dowiedzieć się więcej o zazielenianiu swojej najbliższej okolicy warto też wybrać się do Westfield Mokotów, które wraz z Urzędem Dzielnicy w ramach akcji "Zielony Mokotów" rozda pierwszym 200 uczestnikom wydarzenia sadzonki lawendy i skimii, by zazielenić swoją najbliższą przestrzeń.