Whisky Live Warsaw ponownie w stolicy

Już wkrótce święto wszystkich fanów whisky ponownie zagości w Centrum Praskim Koneser. Organizatorzy zbliżającego się Whisky Live Warsaw zapowiadają moc atrakcji oraz rozbudowany o segment ginów koncept festiwalowy.

Tegoroczna odsłona Whisky Live Warsaw zbliża się wielkimi krokami. W dniach 18-19 października br. Centrum Praskie Koneser stanie się miejscem spotkania tysięcy miłośników whisky oraz innych alkoholi PREMIUM. W gronie tegorocznych wystawców znalazły się duże koncerny, dystrybutorzy, niezależni bottlerzy oraz lokalne destylarnie. Na festiwalu pojawią się znane z poprzednich edycji marki, jak również rynkowi debiutanci. Organizatorzy przewidują rekordową liczbę stoisk oraz gości. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród setek gatunków alkoholi, pochodzących z kilkunastu krajów. W większości będzie to whisky, ale nie zabraknie też: rumów, burbonów, ginów, okowity, a nawet węgierskiej palinki. Spora część trunków będzie degustowana w cenie biletu. Za bardziej limitowane edycje zapłacimy voucherami o wartości 5 zł lub jej wielokrotności.

Giny wchodzą do gry

Nowym projektem będzie Strefa Ginów, stanowiąca miejsce degustacji tego trunku. Dla początkujących smakoszy, nieprzyzwyczajonych do cierpkiego i gorzkiego smaku tego alkoholu, przewidziano rozbudowaną miksologię, czyli możliwość smakowania ginów w drinkach i koktajlach.

- To nowy koncept odpowiadający na coraz większe zainteresowanie i spożycie ginów w Polsce. To jedna z najszybciej rozwijających się kategorii alkoholi mocnych obok rumów i whisky, dodatkowo napędzana wzrostem znaczenia miksologii. Co ciekawe, po gin coraz częściej sięgają kobiety oraz młodsze osoby, doceniając jego wyjątkowy smak i aromat. Liczymy, że dzięki naszej strefie poszerzy się grono miłośników tego alkoholu – przekonuje Jarosław Buss, organizator festiwalu Whisky Live Warsaw. Poza brytyjskim ginami w ofercie festiwalowej pojawią się również jego odmiany z Dalekiego Wschodu.