Wiceszef stołecznej policji uniewinniony. Umorzono śledztwo ws. seksskandalu

Wiceszef stołecznej policji Andrzej Krajewski miał molestować seksualnie jedną z naczelniczek komendy. Jak podaje reporter RMF FM, prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.



Podczas postępowania śledczy mieli do czynienia z sytuacją "słowo przeciwko słowu", a zeznania naczelniczki były sprzeczne z zeznaniami wicekomendanta.

Przesłuchano 26 osób, w tym 18 policjantek ze stołecznej policji. Część z nich, jak twierdziła zawiadamiająca, również miała być niewłaściwie traktowana przez przełożonego, ale żadna z nich nie potwierdziła tego. Tylko pięć osób zeznało, że słyszało od naczelniczki o kwietniowym zajściu. Prokuratura tłumaczy, że to za mało, by uznać, że do molestowania doszło.