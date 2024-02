Wieczór z Kalmanem... i Wiesławem Ochmanem!

To kolejna propozycja Mazowieckiego Teatru Muzycznego stworzona dla miłośników operetki. Specjalnie dla nich prezentuje coś nowego, świeżego, a jednocześnie zawierającego to, co widzowie Mazowieckiego Teatru Muzycznego kochają najbardziej - piękną muzykę i miłosne, pełne zwrotów akcji perypetie bohaterów.