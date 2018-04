Wielki napis przed Sądem Najwyższym. Apel do sędziów

- Apelujemy do Was, Sędziowie Sądu Najwyższego, o to, byście pozostali na swoich stanowiskach i bronili naszych praw - poinformowali organizatorzy akcji ze stowarzyszenia Akcja Demokracja. Przed budynkiem Sądu Najwyższego pojawił się napis "Zostańcie" ułożony ze zniczy.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wielka akcja przed Sądem Najwyższym (Akcja Demokracja, Fot: Rafał Hencel)

W czwartek o godzinie 20:00 przed budynkiem SN protestowało około 300 osób. Data nie jest przypadkowa, ponieważ w piątek zostanie zwołane Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego.

Zgormadzeni namawiali sędziów, aby stanęli po stronie obywateli i nie rezygnwali ze stanowisk. - Chcemy, by mimo zamachu na niezależność sądu, trwali oni na swoich stanowiskach - tłumaczą ogranizatorzy.

- Nowa, niekonstytucyjna, ustawa o Sądzie Najwyższym skraca Wasze kadencje lub daje Wam możliwość wcześniejszego ich zakończenia. Poprzez tę ustawę rządzący chcą usunąć najbardziej doświadczonych, niezależnych od polityków sędziów i doprowadzić do przejęcia Sądu Najwyższego przez osoby, wskazane przez upartyjnioną Krajową Radę Sądownictwa- wyjaśniają organizatorzy. Dodają, że chcą się sprzeciwić upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. - Stawka jest wysoka. Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów i wpływa na wykładnię prawa w Polsce - zaznaczają.

W piątek Akcja Demokracja przekaże podpisy pod apelem do sędziów na ręce I Prezes, Małgorzaty Gersdorf.