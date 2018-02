Wielkie otwarcie AïOLI Bread&Aperitivo

Śródziemnomorski lifestyle zakrapiany drinkami od wczesnych godzin, każdego dnia, głównie w gronie przyjaciół. Brzmi jak piątek, czy sobota. Z tym, że w tym wypadku nie chodzi tylko o szybki before. Aperitivo, to pewna „kultura picia” i celebracja dnia w grupie przyjaciół. Wspólne dzielenie się posiłkiem, muzyka, akcent na bar, wiele odsłon pieczywa.

Włoską stolicą aperitivo jest Mediolan. Coś nam się wydaje że Polskim odpowiednikiem stanie się Chmielna 26.W menu znajdziecie ponad 20 pozycji prezentujących różne wariacje na temat pieczywa – to cechy nowego AïOLI Bread & Aperitivo.

Od środy 21 lutego możecie odwiedzać nowy adres na kulinarnej mapie stolicy. Mowa o Chmielnej 26, przy której powstało – AïOLI Bread&Aperitivo. Poznajcie historię co kryje się pod nazwą i co było inspiracją do otwarcia kolejnej lokalizacji w stolicy?

Marcin Wachowicz, współwłaściciel AïOLI, w minionym roku zapowiadał otwarcie kolejnych lokali pod tym szyldem i słowa dotrzymał. 21 lutego swoją działalność rozpoczyna AïOLI Bread & Aperitivo w Warszawie, a na przełomie kwietnia / maja powstanie restauracja w Katowicach.

Nowe AïOLI w Warszawie mieści przy Chmielnej 26, jednej z najpopularniejszych stołecznych ulic. – Ta ulica ma swój urok. Patrząc na to, że coraz więcej otwiera się tam konceptów, Chmielna staje się centralnym skwerem Warszawy. Jest deptakiem, szlakiem rowerowym, turystycznym. Powstaje tam coraz więcej biur, są studenci. Widzimy na Chmielnej swoją grupę docelową – mówi Kinga Rylska, (Senior Brand Manager AïOLI).

Lokal na Chmielnej ma wypełnić lukę po zamkniętej w ubiegłym roku restauracji przy Placu Konstytucji.

– Projekt na Placu Konstytucji był pomysłem na AïOLI w wersji mini. W związku z rozstaniem i zamknięciem lokalu przy placu Konstytucji doszliśmy do wniosku, że przydałoby się wznowić prace nad konceptem AïOLI w wersji mini, czyli mniejszym lokalu opartym w głównej mierze na przekąskach i koktajlach. Odpowiedzią na to jest AïOLI Bread&Aperitivo, miejsce szybkiego przystanku przed wyjściem do teatru lub kina – tłumaczy Marcin Wachowicz, współwłaściciel AïOLI.

– W ostatnim roku sporo zmieniło się. Wyszliśmy poza granice Warszawy i otworzyliśmy AïOLI w Gdańsku. Jesteśmy silną marką na rynku i ciągle ewoluujemy. Patrzymy na potrzeby naszych Gości, badamy rynek nie tylko polski, ale także sięgamy po inspiracje w naszych zagranicznych podróżach. Niecałe pół roku temu odcięliśmy się od projektu na Placu Konstytucji i to jest odpowiedni moment, żeby pokazać coś więcej. Nowy koncept będzie inny niż nasze dotychczasowe projekty – dodaje Kinga Rylska.

Nowa kantyna różni się od swoich poprzedniczek przy Świętokrzyskiej oraz w Gdańsku. AïOLI Bread & Aperitivo zaskakuje m.in. odmienioną kartą menu.

– W kuchni stawiamy na chleb, co wskazuje nazwa. Nasze podróże i kuchnia śródziemnomorska dały nam inspiracje do tego, jak można przygotowywać pieczywo na różne sposoby. Bruschetty, które znalazły się w menu o średnicy ponad 20 cm, są połączeniem nieoczywistych smaków słodkich ze słonym, gorzkim i kwaśnym, co będzie zaskoczeniem dla naszych gości. Nie chcemy iść za tym co bezpieczne, a w naszej kuchni prezentować inny styl i przełamywać trendy. Bruschett w menu znajdzie się ok. 20 pozycji. Biorąc pod uwagę trendy żywieniowe, w karcie pojawi się chleb pszenny i żytni. Staramy się także o chleb bezglutenowy – wyjaśnia Kinga Rylska.

– Głównym elementem będzie jednak tutaj bar, a kuchnia zejdzie na drugi plan. Aperitivo to dla nas czas spędzony z przyjaciółmi. To ma być lifestyle’owy koncept, spójny z brandem Aioli. W centralnym miejscu za barem jest scena dla DJ-a. Codziennie od rana do zamknięcia lokalu będzie puszczana muzyka, a w sezonie letnim liczymy na występy zespołów – argumentuje.

Mimo zmian goście nowego konceptu mogą liczyć na stałe pozycje w menu, sprawdzone od lat w AïOLI.

– W menu swoje miejsce mają klasyczne działy z burgerami, sałatkami i pizzą – tyle, że w mniejszym wydaniu. Okrojony będzie dział kanapek. Rezygnujemy także z oferty lunchowej, którą zastępują bruschetty. Jeśli chodzi o promocję, będą śniadania za złotówkę od poniedziałku do piątku, a w weekendy kawa do śniadania za symboliczny grosz. I to jedyna promocja. Nowością będą śniadania serwowane przez cały dzień, dostępne w normalnej ofercie cenowej od godziny 12:00 do zamknięcia kantyny – siedem dni w tygodniu – wylicza Kinga Rylska.

