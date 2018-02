Wielkie otwarcie Veturilo. Na mieszkańców stolicy czeka 5200 rowerów

Sezon miejskiej wypożyczalni rowerów rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca listopada. Veturilo przygotowało dla użytkowników 366 stacji i 5200 rowerów. - W ubiegłym sezonie przejechano na rowerach aż 10 mln kilometrów - zaznaczają pracownicy ZDM Warszawa.



To już siódmy sezon Veturilo, który cieszy się dużą popularnością. W poprzednim roku mieszkańcy Warszawy wypożyczyli sprzęt ponad pięć milionów razy.

W tym sezonie na mieszkańców stolicy czeka wiele nowości. Powstanie 11 nowych stacji dzięki współpracy PKN ORLEN z Nextbike Polska, w tym stacja z 10 rowerami elektrycznymi. Kolejną atrakcją jest uruchomienie Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego. W mieście będą działać 3 stacje z 30 rowerami. Będzie można je wypożyczać na tych samych zasadach, co w Warszawie, korzystając z konta Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego, Veturilo lub dowolnego innego konta Nextbike. 1 marca ruszy również Konstanciński Rower Miejski, który jest kompatybilny z Veturilo. To oznacza, że wypożyczone w Konstancinie-Jeziornie rowery będzie można oddawać w Warszawie i odwrotnie.

- Zachęcam do przesiadki na rowery. Veturilo jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie. Korzystają z niego użytkownicy ze 164 krajów. W rozpoczynającym się sezonie, który potrwa do końca listopada do dyspozycji rowerzystów będzie 366 stacji i ponad 5200 rowerów. W tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów i aż 110 rowerów elektrycznych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.