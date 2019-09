Wilanów. 34-latek z zarzutami. Ukradł części za 300 tys. zł, zarobił na tym 800 zł

Policja z Warszawy zatrzymała pracownika budowy, który przez prawie rok wynosił części ze swojego miejsca pracy. 34-latek ukradł w ten sposób prawie 300 tys. zł. Sprzedając części na złomie zarobił znacznie mniej.

34-latek był pracownikiem jednego z podwykonawców, którzy budują osiedla na Wilanowie, w Warszawie. Od lipca 2018 r. do maja tego roku wynosił regularnie z terenu budowy elementy szalunkowe, czyli części niezbędne do wykonywania konstrukcji betonowych. Policja podała, że były to tak małe części jak nakrętki oraz dużo większe, jak metalowe kontenery. Wszystkie była w stanie wynieść lub wywieść z terenu budowy jedna osoba.