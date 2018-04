Wiosna na dobre zawitała do stolicy. Gdzie teraz będzie można legalnie spożyć alkohol?

Czeka nas pierwszy ciepły weekend w tym sezonie. Mieszkańcy stolicy chętnie spędzą go na świeżym powietrzu. Dużą popularnością cieszą się bulwary wiślane, gdzie legalnie można spożywać alkohol. Zapytaliśmy warszawiaków, w których miejscach powinno być to możliwe.

Niedawno Sejm przegłosował poprawki do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którą jest zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Jednak samorządy miały możliwość wyznaczyć miejsca, w których będzie to legalne. Stołeczny ratusz wskazał bulwary: Flotylli Wiślanej, Grzymały-Siedleckiego, Pattona , Karskiego i Religi. Ratusz dodaje, że na bulwarach pojawią się streetworkerzy i edukatorzy, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne. Będą też alkomaty, z których będzie można korzystać przez całą dobę.

Mieszkańcy jednak chcieliby, żeby takich miejsc było więcej. W odpowiedzi na nasz pytanie często wymieniali plaże po drugiej stronie Wisły, gdzie jest zakaz spożywania alkoholu. Następnie proponowali parki, skwery i Pola Mokotowskie. W komentarzach również wymieniano park w Powsinie, gdzie chętnie wypoczywają rodziny z dziećmi. - Wszędzie, o ile ktoś się potrafi zachować. Wszystko się rozbija o dobre obyczaje i nic ponadto. Dla mnie nie ma różnicy czy ktoś pije oranżadę, piwo czy wódkę - niech robi to co go cieszy w życiu, jednakże biorąc pod uwagę otoczenie. Dopiero wszelkie odchyły powinny podlegać nieuchronnej karze i tak ten przepis powinien być skonstruowany - tłumaczy jeden z internautów.