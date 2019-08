Wisła. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Trzaskowski ostro komentuje

Wisła. W Warszawie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". - Już wiemy, że nie da się naprawić sytuacji szybko - powiedział prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Ostro mówił o PiS.

- Już wiemy, że nie da się naprawić sytuacji szybko. Będziemy w ciągu kilku dni wiedzieli, jak długo może to potrwać. Szukamy innych, innowacyjnych rozwiązań - mówił w czwartek Rafał Trzaskowski . Powiedział, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach.

Podkreślił, że nie ma powodu do paniki. - Te ścieki to jest 1 proc. wody w Wiśle - dodał. Stwierdził, że sam pije kranówkę i zapewnia, że woda w kranach jest bezpieczna. - W tej chwili trwają pomiary, żeby określić skalę skażenia - mówił.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.