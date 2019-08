Wisła. Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Apel do Trzaskowskiego przed Sesją Rady Warszawy. Relacja na żywo

Warszawa. Wisła. Trwa przerwa w obradach sesji rady miasta. Zaraz po niej będzie informacja prezydenta ws. awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka”. Zapraszamy na relację na żywo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wisła. Warszawa. Rafał Trzaskowski (East News)

- Złożymy wniosek o informację pana prezydenta w sprawie tej awarii, katastrofy ekologicznej, która nastąpiła w oczyszczalni ścieków "Czajka”. Liczymy na to, że pan prezydent chociaż przed radnymi, osobami, które tak naprawdę go kontrolują, będzie w stanie opowiedzieć o sytuacji. Oczekujemy, że to będzie pan prezydent, że zamiast chować się po tunelach, klatkach schodowych w oczyszczalni "Czajka”, stanie przed radnymi i poinformuje o tej sytuacji – mówił radny PiS Michał Szpądrowski podczas konferencji prasowej jeszcze przed sesją rady.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.

Inspekcja Ochrony Środowiska zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPWiK w Warszawie "w związku z ponad dobowym opóźnieniem poinformowania służb o wystąpieniu poważnej awarii i zagrożeniu zanieczyszczeniami komunalnymi z Warszawy" - poinformowała Agnieszka Borowska, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jak tłumaczył w środę prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka" zepsuł się we wtorek. Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy zepsuł się drugi rurociąg, w środę rano doszło do zrzutu ścieków do Wisły. "Wtedy niezwłocznie powiadomiono służby i opinię publiczną" - napisał wieczorem Trzaskowski na Twitterze.

Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska - powiedział w TVN24, że bardzo żałuje, że informacja o awarii dotarła do niego z tak dużym opóźnieniem. Gdyby dostał informacje wcześniej, można by wcześniej poinformować odpowiednie odpowiednie jednostki i ludzi, wędkarzy, uruchomić mechanizmy kontroli wody.

























Źródło: East News

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.