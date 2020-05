Włamał się do restauracji. Tłumaczył, że pieniądze z włamania są kolegi

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie, że doszło do włamania do restauracji. Sprawca podważył drzwi od zaplecza i okna kuchennego. Następnie splądrował pomieszczenie. Ukradł pieniądze i sprzęt elektroniczny. Łączna wartość strat wyniosła ponad 11 tysięcy zł. Na miejscu przestępca pozostawił łom.

27-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Miał przy sobie skradzione pieniądze. Tłumaczył, że należą do kolegi, nie potrafił jednak wskazać, do którego. W tym czasie policjanci ustalili, że mężczyzna ma związek z jeszcze innym przestępstwem. Chodziło o włamanie do piwnicy i kradzież prostownika. Do zdarzenia doszło na początku maja.