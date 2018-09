Wojciechowicz startuje z nową akcją. "Mam największe doświadczenie i teoretycznie mógłbym tego nie robić"

Jacek Wojciechowicz rozpoczyna akcję "18 dzielnic w 18 dni". - Myślę, że mam ze wszystkich kandydatów największe doświadczenie i teoretycznie mógłbym tego nie robić, ale wiem, że problemy rodzą się każdego dnia - stwierdził kandydat.

- Stąd postanowiłem poświęcić co najmniej kilka godzin na to, by zapoznać się z problemami, jakie występują na terenie Ochoty, Woli czy każdej innej dzielnicy w Warszawie. W związku z czym, ponieważ nie pracuję w ratuszu już od dwóch lat, postanowiłem z tymi problemami, które się w międzyczasie pojawiły, zapoznać - tłumaczył kandydat na prezydenta Warszawy.