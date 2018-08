Wojciechowicz zaprasza do debaty Jakiego i Trzaskowskiego

- Ponieważ te sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym są niezwykle ważne, zapraszam i proponuję obu kandydatom, kandydatowi PiS-u i kandydatowi Platformy rozmowę, debatę nt. zagospodarowania przestrzennego - zapowiedział Wojciechowicz.

Podczas wtorkowej konferencji kandydat na prezydenta Warszawy poruszył temat LexDeveloper. - Dzisiaj chcemy mówić o tzw. lex developer, czyli ustawie, która została podpisana przez prezydenta Dudę kilka dni temu - powiedział Wojciechowicz. Tłumaczył, że jest to rozwiązanie prawne bardzo niebezpieczne dla polskich gmin, ponieważ zakłada możliwość praktycznie dewastacji przestrzeni publicznych w miastach i gminach.

- Tym bardziej, że ustawa ta dopuszcza możliwość lokowania różnego rodzaju inwestycji, ale chodzi tu o inwestycje mieszkaniowe na terenach, gdzie plany przewidują zupełnie inne funkcje. To rozwiązanie, które można powiedzieć, odbiera w jakimś sensie kompetencje i władztwo planistyczne samorządom, a jednocześnie może doprowadzić do tego, że inwestycje te będą powstawały zupełnie bez ładu i składu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, z pominięciem woli mieszkańców - tłumaczył kandydat. Przypomina, że pomysł jest podobny, jak kiedyś był Gomułki o budowie ciemnych kuchni albo Gierka o budowie bloku z wielkiej płyty.