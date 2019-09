Wojewoda mazowiecki: Kolejne stacje II linii metra być może jeszcze we wrześniu

Wojewoda Zdzisław Sipiera (PiS) poinformował, że w tym miesiącu mogą zostać oddane do użytku kolejne stacje II lini metra na Targówku. Cały odcinek nowej "nitki" ma być gotowy przed 2023 rokiem.

"Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest autentyczna szansa przy tej współpracy, którą stosuje wykonawca, inwestor, a po stronie rządowej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, oddać dokument, który umożliwia funkcjonowanie i odbiór końcowy metra do połowy września" – powiedział wojewoda Zdzisław Sipiera cytowany przez forsal.pl.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodał, że poważnie traktuje wielką inwestycję stolicy. Zaznaczył, że wciąż jest gotowy do współpracy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim (PO). - My jesteśmy gotowi w każdym momencie, traktując poważnie tak wielki projekt, być partnerem do jak najszybszego odbioru - podkreślił.