"Wojewoda wykorzystał sytuację". Nerwowo po blokadzie ulic wokół ambasady Izraela

Wojewoda mazowiecki zamknął kilka ulic wokół ambasady "ze względów bezpieczeństwa". Zarzuca Hannie Gronkiewicz-Waltz brak stosownej reakcji. - Wojewoda wykorzystał sytuację do celów politycznych - mówi osoba związana ze środowiskiem stołecznego ratusza.

- Podjąłem decyzję o zakazie poruszania się w obszarze wokół placówki od 31 stycznia do 5 lutego - ogłosił Zbigniew Sipiera, wojewoda mazowiecki z PiS. To reakcja na protest narodowców, który miał się odbyć w środę przed budynkiem ambasady o godz. 17. Pikieta "Stop antypolonizmowi” miała być wyrazem sprzeciwu wobec konfliktu polsko-izraelskiego, który rozgorzał po nowelizacji ustawy o IPN.

Odmienne zdanie mają urzędnicy warszawskiego ratusza. Zaznaczają, że nie mają sobie nic do zarzucenia. - Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Narodowcy zgłosili zgromadzenie w trybie uproszczonym - mówi WawaLove Agnieszka Kłąb rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza. Oznacza to, że zgromadzenia tego nie mógł zakazać prezydent Warszawy, ani wojewoda mazowiecki. - Zgodnie z ustawą gmina nie ma możliwości niezarejestrowania zgromadzenia zgłoszonego w takim trybie. Wiedząc że sprawa jest ważna, Ewa Gawor, dyrektor biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, napisała do ministra Brudzińskiego prośbę o szczególny nadzór nad tym wydarzeniem - dodaje rzeczniczka.