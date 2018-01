WOW mask Institute Hyalual - prawdziwe WOW na twarzy.

W kwestii odpowiedniej pielęgnacji nigdy nie powinniśmy stosować taryfy ulgowej. Skóra twarzy codziennie jest narażona na zanieczyszczenie powietrza, szkodliwe działanie promieni słonecznych, stresu i zmęczenia, wymaga więc specjalnej pielęgnacji.

Kosmetologia od wielu lat nakłania nas (i słusznie) do zaufania mocom tkwiącym w maseczkach do twarzy, będących – jeśli właściwie dobrane do rodzaju skóry – dobroczynnym eliksirem i młodości, i witalności. Maseczki potrafią zdziałać prawdziwe cuda, z głębokim długotrwałym odżywianiem naskórka na czele. Stawiają tylko jeden warunek: regularnej aplikacji. Wie to Institute Hyalual, dlatego opracował WOW mask, czyli maseczkę hydrożelową. Institute Hyalual to szwajcarska marka bazująca na własnych badaniach, a przez to oferująca unikatowe na skalę światową kosmetyki. Jeden z filarów pielęgnacji cery oparła właśnie na zastosowaniu unikatowych masek do twarzy WOW mask Institute Hyalual.

To technologia ciesząca się dużym uznaniem kobiet, pozwalająca oddziaływać substancjom zawartym w maseczce zarówno na zewnętrzną, ale przede wszystkim na wewnętrzną warstwę naskórka. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zjawisko osmozy zachodzące pomiędzy składnikami maseczki a głębokimi warstwami naskórka. Obrazowo wygląda to tak: WOW mask Institute Hyalual pod wpływem temperatury ciała delikatnie uwalania składniki, które następnie dzięki temu, że komórki skóry pod ich wpływem rozszerzają się, a potem szybko kurczą, jest w stanie dostarczyć do głębokich pokładów naskórka całe bogactwo odżywczych substancji. Skóra jest zatem pielęgnowana u podstaw, niczym drzewo od korzeni.

Bazą maseczki jest matryca kolagenowa wzbogacona peptydami oraz roślinnymi wyciągami komórkowymi. Nie jest cytotoksyczna i nie ma efektów ubocznych. Poleca ją wielu lekarzy dermatologów oraz kosmetologów, w tym znana skin coach Bożena Społowicz.

Substancje aktywne zawarte w WOW mask Institute Hyalual to:

Acetyl heksapeptyd – hamuje starzenie się skóry, zwalcza zmarszczki mimiczne oraz zapewnia efekt liftingu.

Wyciąg z róży alpejskiej (Rhododendron) – stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów odpowiedzialnych m.in. za sprężystość skóry.

Wyciąg z Malus Domestica – wzmacnia proliferacje komórek macierzystych, zwiększa elastyczność skóry, zapobiega osłabieniu naskórka, zmniejsza głębokość zmarszczek i chroni komórki przed szkodliwym wpływem UV.

Wyciąg z rumianku – działa przeciwzapalnie i uspokajająco. Znieczula miejscowo.

Kolagen hydrolizowany – wytwarza warstwę ochronną, która wiąże wodę na powierzchni skóry i zmniejsza utratę wody w wyniku parowania. Usuwa podrażnienie skóry.

Wyciąg z portulaka – eliminuje zapalenie skóry.

Hialuronian sodowy – stabilizuje strukturę skóry, zapobiega utracie wody, przenika głęboko w skórę i sprzyja jej regeneracji.

Mączka z chleba świętojańskiego – nawilża i utrzymuje wodę przez dłuższy czas.

Unikatowa podstawa z innowacyjną technologią TDK umożliwia szybkie przenikanie składników do głębokich warstw skóry, a wysokie stężenie substancji aktywnych gwarantuje natychmiastowy i wyraźny efekt regeneracji. Maseczkę cechuje ponadto duża innowacyjność: ma ona wyjątkową formułę – RMCP-kompleks i molekuły YY. Korzyści z jej stosowania trudno przecenić: WOW mask Institute Hyalual rozjaśnia cerę, zwiększa elastyczność skóry i zmniejsza rozszerzenie porów, natychmiastowo regeneruje skórę i wygładza zmarszczki, a także chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Ponadto zapewnia 200% więcej nawilżenia w porównaniu do innych preparatów tego typu.

Tym samym działanie maseczki hydrożelowej można porównać do działania zabiegów medycyny estetycznej – podobnie jak one głęboko ingeruje w wewnętrzną warstwę skóry i nie do przecenienia jest fakt, że jest dużo bardziej bezpieczna. Na plus zaliczyć należy także sposób użycia takiej maski, niewymagający od nas długotrwałej aplikacji. Maseczkę WOW mask Institute Hyalual wystarczy wyjąć z opakowania i położyć na wcześniej umytej i osuszonej twarzy. Czas aplikacji wynosi od 20 do 40 minut (im dłużej ją aplikujemy, tym lepiej), i co ważne, po zabiegu po prostu zdejmujemy ją z twarzy, a pozostałości delikatnie wmasowujemy w skórę. Jeśli preferujemy aplikację na ciepło, wystarczy zanurzyć maseczkę w miseczce z wodą w temperaturze około 40 stopni. Maskę hydrożelową można stosować nawet trzy razy w tygodniu. Institute Hyalual oferuje peptydową maskę hydrożelową do twarzy WOW mask pojedynczo lub w liczbie 5 sztuk.