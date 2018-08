Wpadka Rafała Trzaskowskiego. W Święto Wojska Polskiego "zdegradował" marszałka

Wpadki polityków w mediach społecznościowych to niemal codzienność. Internauci z łatwością wyłapują błędy również w postach kandydatów na prezydenta Warszawy. Tym razem znaleźli je we wpisie Rafała Trzaskowskiego, odnoszącym się do obchodów 98. rocznicy Cudu nad Wisłą.

Rafał Trzaskowski z PO zamieścił post, który okazał się pożywką dla jego hejterów (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Zapewne intencje były dobre. Rafał Trzaskowski pokazał na Facebooku, że pamięta o 98. rocznicy Cudu nad Wisłą. "15 sierpnia - dzień dla Warszawy symboliczny" - napisał. Jednocześnie nawiązał do wyborów na prezydenta stolicy, dodając hasztag "Trzaskowski2018". Niestety nie obyło się bez błędu i tym samym kompromitacji.

"Zaczęliśmy od złożenia wieńca pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie, pod pomnikiem gen. Józefa Piłsudskiego, mówiliśmy o muzeum Bitwy Warszawskiej. Chcę, aby powstało w Warszawie – we współpracy z gminami ościennymi ważnymi dla 1920 roku, m.in.: Wołominem, Radzyminem, czy Płockiem. Ta bitwa ma symboliczne znaczenie dla tożsamości naszego miasta – dlatego to muzeum powinno być nowym symbolem Warszawy" - podkreślił Trzaskowski.

Trzy litery i kropka (gen.) - to one spowodowały, że pod postem polityka PO pojawiło się sporo komentarzy - nieprzychylnych dla Trzaskowskiego. Po nich polityk postanowił zmodyfikować wpis. Zamienił stopień "generała" na "marszałka", ale niesmak pozostał.

" Panie pośle ... jeśli ma pan chęć zdegradować marszałka, to do zwycięstwa w wyborach w Warszawie droga bardzo daleka ... Po kilku godzinach poprawione, dobrze, że wycofujemy się z degradacji..." - napisał jeden z internautów. Inni porównywali go do Ryszarda Petru, byłego lidera Nowoczesnej, który też ma na swoim koncie niemało wpadek.

Trzaskowskiemu wytykano też, że zamiast wziąć udział w obchodach, poszedł na jarmark. Sam polityk tłumaczył, że to "świetna alternatywa dla patetycznej atmosfery wielkiej defilady". Co więcej, drwił również ze strojów rekonstrukcyjnych i samej defilady, zwracając się bezpośrednio do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Przypomnijmy, że błędy wytknięto też nieraz innemu kandydatowi na prezydenta Warszawy Patrykowi Jakiemu. W środę wpadkę zaliczyło z kolei TVP Info. Podało, że w trakcie obchodów premier złożył wieniec przed warszawskim grobem, a nie pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Na pomyłkę zwrócił uwagę historyk Sławomir Cenckiewicz. "Jacku (Kurski - red.) ogarnij tych matołów od pasków w TVP Info, którzy pomnik Piłsudskiego grobem nazywają!. Marszałek na Wawelu leży od 1935 r." - napisał.

To wciąż nie wszystko. Przypomniano TVP Info, że miało podobną "paskową wtopę".

