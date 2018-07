Wpadka urzędnika. Świadek nagrał jego chodnikowe manewry

Na trop kierowcy wpadł dziennikarz prowadzący youtube'owy kanał "PrawicowyInternet". Podczas spotkania kandydata na prezydenta Warszawy z mieszkańcami, jeden z obserwujących to wydarzenie mężczyzn zaparkował na środku chodnika. Pod presją ze strony nagrywającego, postanowił jednak odjechać.

- Nielegalnie zaparkowany samochód. Okazuje się, że to warszawski urzędnik. Organizator nie zareagował i jeszcze ostrzegł urzędnika, który po chwili stwierdził, żebym sobie wezwał Straż Miejską, po czym uciekł po ścieżce rowerowej i przejściu dla pieszych - napisał po zdarzeniu Matecki na Twitterze.

Jak podaje "Radio dla Ciebie", mistrzem kierownicy okazał się urzędnik warszawskiej Ochoty, a do indycentu doszło 9 lipca wieczorem - tuż obok placu Wilsona. O to nieprzepisowe zachowanie została zapytana Monika Beuth-Lutyk z biura prasowego urzędu.

- Każdego z nas obpowiązują dokładnie te same przepisy prawa o ruchu drogowym, nas urzędników w szczególności, bo my też pelniąc funkcję w samorządzie powinniśmy dawać przykład. Jest nam przykro, że do takiej sytuacji doszło - wyznaje rzeczniczka w rozmowie z reporterem "Radia dla Ciebie".