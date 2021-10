Wpadł w kościele. Przyłapany na plądrowaniu zakrystii

Mężczyzna uznał, że okradanie kościelnych to najłatwiejszy sposób na zdobywanie pieniędzy. Działał w Legionowie i na Białołęce. Zaglądał do świątyni i tam próbował dostać się do skrzynek na datki wiernych. Sprawiedliwość dopadła go wcześniej niż kara boska. Wpadł w ręce policji i grozi mu kara 10 lat więzienia.