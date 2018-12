Wraca CPN i Petrochemia Płock. PKN Orlen otwiera stacje pod historycznymi markami

To już pewne. Orlen uruchamia stacje benzynowe pod historycznymi szyldami. W Warszawie znów pojawi się charakterystyczne pomarańczowe logo CPN, niedaleko Płocka - niebiesko-biała Petrochemia.

Jak udało się ustalić money.pl, projekt reaktywacji marki CPN przez PKN Orlen jest na tyle zaawansowany, że w najbliższych dniach lub nawet godzinach dawna stacja Bliska na ulicy Markowskiej w Warszawie, zmieni swój wygląd. To tam znów pojawi się charakterystyczne biało-pomarańczowe logo Centrali Produktów Naftowych.

Stacja na warszawskiej Pradze będzie, przynajmniej na razie, jedyną w Polsce, na której znajdziemy oficjalnie logo zaprojektowane w latach sześćdziesiątych przez Ryszarda Bojara. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ISB News , to właśnie ten logotyp jest powodem, dla którego Orlen zdecydował się na uruchomienie placówki pod historyczną marką. Dzięki jego faktycznemu wykorzystywaniu łatwiejsze stanie się utrzymywanie praw własności, a te kilkukrotnie próbowano już przejąć.

CPN to jednak nie jedyna historyczna marka, do której wraca Orlen. Równolegle bowiem trwają prace nad otworzeniem placówki pod biało-niebieskim szyldem Petrochemii Płock w Bodzanowie pod Płockiem. Oficjalnie powrót do obu marek będzie przedstawiany jako upamiętnienie 20. rocznicy połączenia CPN i Petrochemii Płock w PKN Orlen.