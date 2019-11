Wszystkich Świętych 2019. Kwesta na Powązkach podliczona. Rekordowa kwota

Niemal 250 osób - artystów, aktywistów i polityków - uczestniczyło w tym roku w tradycyjnej kweście na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Przez trzy dni zebrano rekordową kwotę.

- Udało nam się zebrać 280 tys. zł. To rekordowa kwota - poinformował Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Wyjaśnił, że to ok. 50 tys. zł więcej niż rok temu i 20 tys. zł więcej niż w 2011 r., w którym dotychczas udało się zebrać do puszek najwięcej datków.