Wszystkich Świętych 2020. Kwesta zamiast na Powązkach będzie prowadzona w internecie

Zamknięcie cmentarzy spowodowało też zmianę formuły corocznej Kwesty Powązkowskiej. Kwesta jest prowadzona od lat 70. Zainicjował ją Jerzy Waldorff - pisarz, publicysta i działacz społeczny. Potem przez kolejne dekady, pomimo różnych wydarzeń, kryzysów ekonomicznych, stanu wojennego, pogody czy niepogody, zawsze byli tutaj aktorzy, wielkie postacie kultury. Natomiast w tym roku kwesta przenosi się do Internetu.

- Cmentarze są zamknięte, dlatego po raz pierwszy organizujemy zbiórkę internetową na ratowanie zabytków Starych Powązek . Apelujemy do wszystkich, aby wpłacali pieniądze właśnie przez Internet - powiedział PAP Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Pieniądze można wpłacać do 15 listopada. Mają być przeznaczone na m.in. opłacenie tegorocznych prac na nekropoli. W ostatnich latach udało się zebrać średnio po 230 tys. rocznie. Bez pieniędzy z kwesty będzie problem z zapłatą za wykonane już prace.

Wszystkich Świętych 2020. Pieniądze można przekazać online

- W tym roku kwesta odbywa się online. Każdy z nas może stać się kwestarzem. Najprościej kwestować można z portalu zrzutka.pl/powazki. Tam można dołączyć się do kwesty, można udostępniać zrzutkę, do czego zachęcamy. Mamy już ponad 14 tysięcy złotych i 300 kwestujących - podała Przedstawicielka Społecznego Komitetu Ochrony Cmentarza około godziny 9.

Na Facebooku komitetu udostępniono link do portalu zrzutka.pl. Wpłaty można także dokonać bezpośrednio na numer konta Społecznego Komitetu, podanego na Facebooku. W czasie zeszłorocznej zbiórki zebrano 280 tys. zł, co było rekordową kwotą. W zbiórce wzięło udział ok. 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego.