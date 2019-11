Wszystkich Świętych. Rekordowa kwesta na Starych Powązkach w Warszawski. Zebrano więcej niż w ubiegłych latach

280 tys. zł zebrali kwestujący na warszawskich Starych Powązkach. To najlepszy wynik zbiórki od ośmiu lat - wtedy wolontariusze zebrali o 20 tys. zł mniej.

Kwesta na Starych Powązkach w Warszawie trwała w tym roku trzy dni. Wolontariusze zbierali datki na renowację zabytkowych nagrobków od 1 do 3 listopada.

Zbiórka była prowadzona w tym roku po raz 45. 1 listopada do puszek kwestujących wrzucono 165 tys. zł, drugiego dnia - 60 tys. zł, a w niedzielę - 55 tys. zł. W sumie - 280 tys. zł.

Datki, które udało się zebrać mają pozwolić na dokończenie prace konserwatorskich w Alei Katakumbowej. Do odrestaurowania zostały dwa obiekty, na które w tym roku już zabrakło pieniędzy: kaplica Józefa Prasławskiego i pomnik nagrobny Hipolita Poznańskiego.

Komitet Powązkowski zamierza też odnowić w 2020 r. ok. 20 nagrobków w alei prowadzącej od Bramy św. Honoraty do Katakumb, kaplicę Naimskich w kwaterze 181. oraz trzy pomniki w kwaterach 8., 213. i 219. Koszt tych prac wyceniono na ok. 850 tys. zł.