Wybory 2020. Frekwencja wyborcza w Warszawie

PKW podała frekwencję na godzinę 12.00. Jej wartość dla całej Polski to 24,73 proc. W samej Warszawie zagłosowało już aż 28,72 proc. uprawnionych do głosowania. Wśród województw na prowadzeniu pod względem frekwencji pozostało województwo mazowieckie - 26,92 procent.

Podobnie jak w pierwszej turze głosowania, przed lokalami wyborczymi w Warszawie od rana ustawiały się kolejki chętnych do oddania głosu. Mimo ich długości, oczekiwanie nie przekracza najczęściej 15/20 minut. Widać też, że warszawiacy poważnie potraktowali zalecenia sanitarne i wyposażyli się we własne długopisy i maseczki.

Wybory 2020. Frekwencja wyborcza. Wyniki w poszczególnych dzielnicach Warszawy

Do godziny 12.00 największą frekwencją w Warszawie może pochwalić się Ursynów. Udział w głosowaniu wzięło tam już 31,96 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Wesoła i Wawer - kolejno: 31,84 i 30,72 proc.

Najniższa frekwencja jest na razie na Pradze-Północ. Do urn poszło tam 26,19 proc. uprawnionych. To niewiele mniej niż na Woli - 26,61 proc..

Wybory 2020. Frekwencja Wyborcza. Wynik lepszy niż rok temu?

Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczne wybory parlamentarne były dla Warszawy rekordowe. Z prawa do głosowania skorzystało ponad 77 procent warszawiaków. Największy wynik uzyskała wówczas dzielnica Wilanów (85,24 proc.), a najniższą frekwencję odnotowano na Pradze-Północ, gdzie do urn poszło 68,41 procent wyborców. Za obywatelską postawę warszawiacy otrzymali wówczas od władz miasta prezent w postaci bezpłatnych wejść do instytucji kultury i miejskich obiektów sportowych.