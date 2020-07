Wybory 2020. Głosowanie za granicą. Odbierz zaświadczenie w urzędzie dzielnicy

W poniedziałek minął ustawowy termin na wysłanie Polakom, przebywającym za granicą i chcącym wziąć udział w wyborach, pakietów wyborczych. Do wyborów poza granicami Polski uprawnionych jest ponad pół miliona obywateli. Tylko przed drugą turą do spisu zagranicznych wyborców dopisało się 150 tys. osób.

Wybory 2020. Co należało zrobić by zagłosować?

Wyborcy, którzy dopisali się do rejestru głosujących przed I turą wyborów, nie musieli robić tego ponownie. Jednorazowa deklaracja wystarczyła by otrzymać pakiety wyborcze również przed II turą wyborów. Ci, którzy chcieli zagłosować 12 lipca a nie byli dopisani do spisu wyborców zagranicą mieli na to tylko jeden dzień - 29 czerwca.