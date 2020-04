Wybory 2020. Jak dopisać się do spisu wyborców w wyborach prezydenckich?

Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje, lub w której będzie czasowo przebywał w dniu wyborów - jeżeli dopisze się do spisu wyborców. Dotyczy to także osób bez stałego zameldowania – przypomina Urząd m.st. Warszawy.

Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej 5 dni przez wyborami w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dzielnicy, w której chce się głosować. Można to zrobić osobiście, po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Wniosek można też przekazać za pośrednictwem innej osoby, poczty lub kuriera np. do biura podawczego urzędu. Urząd zwraca uwagę, że datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do urzędu, a nie data nadania.