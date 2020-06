Wybory 2020. PKW nie ma informacji o śmierci wyborcy w Warszawie

Wybory 2020. Warszawa. PKW nie ma informacji o zgonie w lokalu wyborczym

Podczas niedzielnej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej poświęconej wynikom frekwencji w wyborach prezydenckich na godzinę 12.00 padło pytanie o rzekomą śmierć w lokalu do głosowania w Warszawie. W odpowiedzi reporterzy usłyszeli, że taka wiadomość nie dotarła do PKW. Zaznaczono jednocześnie, że gdy dochodzi do takiej sytuacji, wtedy działania podejmuje przede wszystkim lokalna komisja wyborcza.

Wybory 2020. Warszawa. W przeszłości przedłużono ciszę wyborczą

Wybory 2020. 80-letni mężczyzna zasłabł w lokalu wyborczym

- Zespół pojechał do zgłoszenia do jednego z lokali wyborczych, gdzie podjął akcję ratunkową. Ratownicy reanimowali 80-letniego mężczyznę i przetransportowali go w stanie ciężkim do Szpitala Bielańskiego.