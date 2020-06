Wybory 2020 poza domem? Zaświadczenie o prawie do głosowania zdobędziesz tylko do piątku

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Aby skorzystać z prawa do głosowania, w lokalu wyborczym będzie można pojawić się w godzinach 7:00-21:00. Jednak co jeśli w tym czasie będziemy poza miejscem zamieszkania?

Pierwszą, a zarazem jedną z łatwiejszych z opcji, było dopisanie się do spisu wyborców. Można było zrobić to online lub stacjonarnie w urzędzie. Aby dopisać się do listy internetowo, osoba zainteresowana powinna posiadać profil zaufany lub e-dowód, w celu złożenia wiarygodnego podpisu. Termin składania wniosków o dopisanie do listy wyborców upłynął w miniony wtorek, 23 czerwca.