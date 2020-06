Wybory 2020. Rafał Trzaskowski nie dopilnował "Czajki"? Warszawski ratusz ma inne zdanie

Start oficjalnej kampanii przed wyborami 2020 wywołał powrót do wielu tematów, z którymi zmagał się warszawski ratusz podczas prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Jednym z nich jest głośna awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka", przez którą w okresie od 28 sierpnia do 14 września 2019 roku, do Wisły trafiło 3 642 809 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych. .