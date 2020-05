Wybory 2020. Rafał Trzaskowski o swojej wiarygodności

Rafał Trzaskowski: nie zostawiam Warszawy

Na pytanie czy nie boi się jednak utraty zaufania stwierdził, że zdecydował się kandydować również po to, by bronić Warszawy przed ideami PiS. - To samorządy i samorządność są głównym wrogiem PiSu, bo dla PiSu wrogie jest wszystko, co jest od nich jakkolwiek niezależne - ocenił prezydent Warszawy.