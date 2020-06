Wybory 2020. Samorządowcy: "Spot Morawieckiego nie zaczaruje rzeczywistości"

Podczas wspólnej konferencji prasowej samorządowców z Warszawy i okolic, przedstawiciele władz lokalnych wystosowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego o większe wsparcie finansowe dla samorządów. Odnieśli się również do opublikowanego niedawno spotu premiera, będącego częścią kampanii przed wyborami 2020.

Wybory 2020. Spot z Mateuszem Morawieckim powodem konferencji

W ubiegłym tygodniu w sieci pojawił się spot, w którym Mateusz Morawiecki chwali się rządowym wsparciem udzielonym w ostatnich latach samorządom. Chodzi o wsparcie finansowe w postaci subwencji i wszystko to, co dzięki tym pieniądzom udało się uczynić w gminach, powiatach i miastach.

Za przykład miejscowości, w której dzięki rządowym dofinansowaniom wykonano szereg udogodnień dla mieszkańców, posłużyło w spocie Piaseczno. Tyle że dla burmistrza tego miasta wieść o państwowych pieniądzach była dość zaskakująca. Jego zdaniem wskazane w klipie inwestycje zostały w całości lub w znakomitej większości sfinansowane z budżetu miasta, czyli de facto z podatków piasecznian.

Wybory 2020. Michał Olszewski: "Tych pieniędzy nikt nam nie dał"

Jako pierwszy na konferencji zabrał głos wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, który wytłumaczył, że jej celem jest wyjaśnienie skąd naprawdę biorą się pieniądze w samorządowych kasach.

- Tych pieniędzy nikt nam nie dał. To pieniądze wypracowane ciężko przez naszych mieszkańców. Przypisywanie sobie zasług, dotyczących dodatkowych środków, które wypracowali nasi mieszkańcy, jest jedną z ćwierćprawd, które chcemy zdementować - powiedział Olszewski.

Wybory 2020. Spadek wpływów z podatków i jego konsekwencje

Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska zwróciła uwagę na to, że w spocie rząd przypisuje sobie zasługę polepszenia się sytuacji finansowej samorządów, będącej wynikiem dobrej koniunktury. W klipie pominięto jednak, że nastąpiło załamanie koniunktury, skutkujące bardzo dużym spadkiem wpływów z podatków PIT i CIT.

Kazanowska poruszyła również temat finansowania oświaty i coraz większych problemów z wypłacaniem zagwarantowanych nauczycielom podwyżek. Zaznaczyła, że owszem subwencja ze strony Ministerstwa Edukacji urosła, ale wciąż daleka jest od zaspokojenia realnych potrzeb lokalnej oświaty.

- Luka oświatowa, czyli to, co wydajemy na bieżąco względem subwencji od rządu, w ostatnich 5 latach wzrosła do kwoty niemal 9 mld zł. Tak dalej być nie może. To demontaż ekonomiczny oświaty w Polsce. Apelujemy od wielu miesięcy, prosimy o refleksję i poważną debatę o sposobie finansowania oświaty w Polsce - mówiła zastępczyni Rafała Trzaskowskiego.

Wybory 2020. Rząd zrzuca winę na samorządy?

Głos zabrali również przedstawiciele Piaseczna, Wołomina i Podkowy Leśnej. Burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan zwróciła uwagę na słowa prezydenta Andrzeja Dudy na temat podniesienia opłat za wywóz śmieci.

- Prezydent Andrzej Duda powiedział, że kwestia śmieci to wina samorządu. Śmieci to nie jest wina samorządów. Musi być dobre prawo, żebyśmy wszyscy mieli z tego korzyść. Gminy metropolii postulowały już niejednokrotnie do rządu, by dopłacać mieszkańcom do śmieci. Te dopłaty są oczekiwane. Ale do tej pory nikt nie odpowiedział na nasze apele - stwierdziła Radwan.

Burmistrz Podkowy Leśnej mówił z kolei, że rządowe subwencje nie pokrywają realnych potrzeb mieszkańców. Artur Tusiński zwrócił uwagę na kwotę różnicy między wydatkami a przychodami w poszczególnych miejscowościach metropolii warszawskiej. Zaznaczył też, że braki w samorządowych budżetach mają, jego zdaniem, źródło w zabieraniu przez państwo całości wpływów z tytułu podatku VAT płaconego przez lokalnych mieszkańców.

Wybory 2020. Apel do Mateusza Morawieckiego o urealnienie subwencji

Samorządowcy ze Stowarzyszenia Metropolii Warszawa, w tym burmistrzowie Podkowy Leśnej, Wołomina i Piaseczna oraz włodarze Warszawy, wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego apel, w którym nawołują do realnego zwiększenia pomocy finansowej dla polskich samorządów.

"Panie Premierze, film przygotowany przez Pana współpracowników nie zaczaruje rzeczywistości. Dlatego wspólnie w imieniu gmin metropolii warszawskiej, po raz kolejny apelujemy do Pana Premiera, do Rządu RP, o pilne uruchomienie adekwatnego wsparcia dla samorządów. (...) Apelujemy o realne wsparcie, abyśmy byli w stanie świadczyć pomoc naszym mieszkańcom, ratować miejsca pracy, wzmacniać system ochrony zdrowia i zapewniać właściwą jakość życia mieszkańcom naszych miast, miasteczek i wsi. To powinien być nasz wspólny cel." - napisali samorządowcy w apelu do premiera Morawieckiego.