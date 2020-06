Wybory 2020. Warszawa podaje informacje w sprawie głosowania korespondencyjnego

Wybory 2020. Głosowanie korespondencyjne w Warszawie

W komunikacie warszawskiego ratusza na temat głosowania korespondencyjnego znajdziemy informację o terminie, do którego należy zgłosić chęć wzięcia udziału w takim głosowaniu. Do 16 czerwca można złożyć wniosek za pośrednictwem internetu lub osobiście w urzędzie.

Wybory 2020. Warszawa. Dostarczenie pakietu wyborczego

Do osób które do 16 czerwca złożą osobiście zgłoszenie o chęci udziału w głosowaniu korespondencyjnym pakiety wyborcze zostaną dostarczone najpóźniej do 23 czerwca.