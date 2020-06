Wybory 2020. Warszawa zapewni bezpłatny transport osobom starszym i niepełnosprawnym

Warszawa. Transport dla osób starszych

"Przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry czy płyny do dezynfekcji - taką pomoc zaoferują strażnicy miejscy, którzy w najbliższą niedzielę będą dowozić chętnych do lokali wyborczych i będą stosować wszelkie procedury bezpieczeństwa. Ci, którzy zapomną o swojej maseczce, otrzymają ją od strażników. Osoby, które mają trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy Straży Miejskiej" – informuje stołeczny ratusz.

Oferowana przez miasto pomoc kierowana jest do osób, które mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. osób starszych. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, wystarczy w niedzielę, 28 czerwca, zgłosić się w tej sprawie do Straży.