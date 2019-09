Wybory parlamentarne 2019. Adrian Zandberg: Schetyna ustępuje pola Kaczyńskiemu

Warszawska "jedynka" Lewicy zabrała głos w sprawie zmiany na listach Koalicji Obywatelskiej. Adrian Zandberg nie ma wątpliwości: - Wyborcy będą tym zdziwieni, że Grzegorz Schetyna nagle w Warszawie ustępuje pola Jarosławowi Kaczyńskiemu – stwierdził we wtorek.

Odnosząc się do tych zmian, Adrian Zandberg ocenił, że to "dosyć późno na takie roszady". – To dość nietypowe. Myślę, że wyborcy będą tym zdziwieni, że Schetyna ustępuje pola Kaczyńskiemu w Warszawie – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami.